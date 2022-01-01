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علامات تشير إلى أن هاتفك يتعرض للتجسس

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات تشير إلى أن هاتفك يتعرض للتجسس



وكالات / سما /

يستخدم المتسللون العديد من البرامج الضارة المتاحة على متجر غوغل بلاي والمليئة بالفيروسات لاختراق الهواتف عبر تطبيقات معينة. وفق ما أفادت صحيفة "ذا صن".

هذه البرامج قد تتمكن من سرقة كلمات المرور أو بيانات الاعتماد المصرفية عبر الإنترنت.

تطبيقات ضارة

في هذا الإطار، قدم خبير الأمن السيبراني في NordVPN أدريانوس ورمنهوفن بعض النصائح لتجنب التطبيقات الضارة، فيقول إن المطالبات بالأرقام الضخمة عندما يكون التطبيق جديدا بمثابة علامة حمراء.

أرقام التنزيل

ويكشف الخبير: "كانت هناك حالات تم فيها التلاعب بأرقام التنزيل من قبل المحتالين، لذا يجب عليك بالتأكيد شم رائحة المتسللين إذا كان أحد التطبيقات يدعي ملايين التنزيلات ولكن لم يتم إصداره إلا لبضعة أيام".

أذونات غريبة

كما طالب المطورين بأن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأشياء التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل، إذا كانت هناك أي أذونات غريبة، فقد تكون هذه علامة سيئة.

أيضا حذر من طلب أحد التطبيقات أذونات لا يحتاجها"، مضيفا أنه "لا يحتاج أي تطبيق مصباح يدوي إلى معرفة موقعك".

ونصح باستخدام شبكة افتراضية خاصة "بحيث يتم تشفير وتأمين كل حركة المرور على الإنترنت على هاتفك وجهاز الكمبيوتر".

#هاتف #التجسس #الهكر #البرامج #الفيروسات

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