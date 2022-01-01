فوز كبير لمنتخب فلسطين على غوام

وكالات / سما /

حقق المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب, فوزا كاسحا على منتخب غوام (5-0), في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا "تحت 19 عاما".



وسجل خماسية "الوطني" منير البدارين "هدفين", وطارق بني عودة, وخالد أبو الهيجا, وداني درباس, ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة, بعد تعادله في الجولة الأولى مع اليمن (2-2).



ومن المقرر أن يلعب منتخب فلسطين ثالث مبارياته في التصفيات مع اليابان الجمعة المقبل.



يشار إلى أنه يتأهل لكأس أمم آسيا في أوزبكستان, أبطال المجموعات العشرة, بجانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني.