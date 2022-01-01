مفاجأة مدوية.. الفيفا على أعتاب استبعاد أحد المتأهلين لمونديال قطر

وكالات / سما /

اقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في كأس العالم 2022 في قطر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فهناك أدلة جديدة تم تقديمها إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اتهام منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه بيرون كاسترو.



وحصل "الفيفا" على تسجيلات صوتية، للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري قبل عدة سنوات.



وذكرت "ديلي ميل", أن التسجيل الصوتي يحمل اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركته في المنتخب.



ولفتت إلى أنه سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.



وأشارت إلى أنه حال استبعاد الإكوادور من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، ليكون منتخب إنجلترا في مواجهة قطر.