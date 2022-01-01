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رونالدو يرفض عرضاً خيالياً للرحيل عن مانشستر يونايتد

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يرفض عرضاً خيالياً للرحيل عن مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

تتواصل الأخبار التي تتناول خطط كريستيانو رونالدو المُستقبلية في ظل أزمته الحالية مع نادي مانشستر يونايتد.

وفي هذا السياق، نقل تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية خبراً لشبكة CNN في البرتغال بشأن رفض الدون عرضاً خيالياً للانضمام لنادي الهلال السعودي بطل الدوري في المملكة العربية السعودية وبطل أسيا.

وأشار التقرير إلى أن النادي السعودي عرض عقداً مدته عامين بقيمة 242 مليون يورو، وعلقت الصحيفة أن الدون لو وافق على هذا العرض كان سيتقاضى اسبوعياً ما يُساوي 2 مليون يورو.

يُذكر أن رونالدو كان قد عبر صراحةً عن رغبته في اللعب لنادٍ يخوض غمار التنافس في دوري أبطال أوروبا هذا العام بعد إخفاق اليونايتد في الوصول لنسخة الموسم الحالي بعد خيبة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان الموسم الأول للدون بعد العودة من جديد لقلعة أولد ترافورد مُخيباً بكل المقاييس بعد خسارة كل البطولات.

ويأمل جمهور مانشستر يونايتد أن يستمر رونالدو مع الفريق حتى نهاية عقده الصيف المُقبل لمُساعدة الشياطين الحُمر على العودة من جديد لمنصات التتويج.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد

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