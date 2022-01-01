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رسمياً.. دييجو كوستا ينتقل لفريقه الجديد

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. دييجو كوستا ينتقل لفريقه الجديد



وكالات / سما /

أعلن نادي وولفرهامبتون واندررز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عن تعاقده مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا، في صفقة انتقال حر، ليوقع اللاعب على عقد مدته موسم واحد مع ناديه الجديد.

وسيبقى كوستا في صفوف الولفز حتى يونيو 2023، ويتواجد اللاعب بالفعل في إنجلترا في الوقت الراهن، بعدما خضع للفحوصات الطبية في فريق ملعب مولينو واجتازها بنجاح.

ويعود كوستا من جديد للدوري الإنجليزي الذي يعرفه جيداً من خلال اللعب بألوان تشيلسي، وقد تكون مباراته الأولى في المسابقة في الحقبة الجديدة، ضد حامل اللقب مانشستر سيتي، يوم السبت القادم، حال استئناف المسابقة بعد توقفها هذا الأسبوع لوفاة الملكة إليزابيث.

وكان النجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني لاعباً حراً منذ رحيله عن أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير الماضي، لينضم للولفز في صفقة طارئة لتعويض المصاب ساسا كالدزيتش حتى نهاية الموسم.

وعانى النمساوي، ساسا، من الإصابة في مستهل مشواره مع النادي، بعدما تلقى إصابة قوية في الركبة خلال فوز الولفز على ساوثهامبتون بهدف دون رد، علماً بأن النادي دفع 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه في الصيف من شتوتجارت الألماني.

#دييجو كوستا #الدوري الإنجليزي

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