تشافي يحذّر بايرن ميونخ: برشلونة مختلف عن الموسم الماضي

وكالات / سما /

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على أن فريقه بات مختلفاً جداً عن النسخة التي ظهر بها ضد بايرن ميونخ في الموسم الماضي، وذلك قبل 24 ساعة فقط من حلول البرسا ضيفاً على ملعب يانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة هزيمتين ثقيلتين من بايرن ميونخ في دور المجموعات الموسم الماضي، حيث خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة تحت قيادة المدرب السابق رونالد كومان، ثم تلقى الفريق الهزيمة بنفس النتيجة في لقاء العودة بعد وصول تشافي هيرنانديز.

ويرى المدرب الإسباني الشاب أن برشلونة أصبح أقوى عما كان عليه في الموسم الماضي، ويملك جميع الإمكانيات لتحقيق الفوز على بايرن ميونخ، رغم اعترافه أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “هناك الكثير من التوقعات، لكن المباراة لن تغيّر أي شيء إذا فزت أو تعادلت أو خسرت. كل شيء يبدو مختلفاً عن الموسم الماضي، لقد تحسنا في العديد من الجوانب، نشعر أننا قادرون على الفوز في المباراة”.