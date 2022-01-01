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ثغرة باريسية تُقرب مبابي من ريال مدريد

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثغرة باريسية تُقرب مبابي من ريال مدريد



وكالات / سما /

يبدو أن مُسلسل كيليان مبابي وحلم ارتداء قميص ريال مدريد لن ينتهي بعد إعلان تمديد تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان حتى 2025.

وكشف تقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية عن بند هام يُقرب مبابي خطوة من العاصمة الإسبانية مدريد بعد أن بدا بعيداً كل البُعد قبل عدة أشهر.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن مبابي الذي تم الإعلان عن استمراره مع الباريسيين حتى 2025 قد يكون حراً إذا أراد في 2024.

وأوضح التقرير أن تمديد التعاقد جاء لمُدة عامين مع إمكانية التمديد لعامٍ إضافي، وذكر مصدر في النادي لصحيفة ليكيب أن قرار البقاء في السنة الأخيرة سيكون بيد مبابي بعد عامين من الآن.

وكان مبابي قد غازل ريال مدريد قبل عدة أيام بتصريحاتٍ مُثيرة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية قال في أبرزها :”انت لا تعرف ماذا سيحدث، لم أكن هُناك أبداً، ولكنه يبدو كما لو كان بيتي أو شيء من هذا القبيل”.

 ونجح مبابي في تحقيق شعبية كبيرة مع نادي باريس سان جيرمان بفضل إنجازاته المحلية مع النادي، فضلاً عن نجاحه في التتويج بكأس العالم مع مُنتخب فرنسا في 2018.

#ريال مدريد #مبابي #باريس سان جيرمان

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