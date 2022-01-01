إيقاف صحفي إسرائيلي عن العمل بعد وصف "الميناوي" بـ "البطل"

القدس المحتلة / سما /

أوقفت قناة تلفزيونية إسرائيلية مغمورة، صحفيًا يعمل لديها بعد أن أشاد بالشاب محمد الميناوي من نابلس والذي كان في طريقه لتنفيذ عملية في تل أبيب.

وعلق الصحفي يسرائيل فراي عبر حسابه في تويتر على التحقيقات الأولية التي نشرت أمس بشأن تخطيطه لقتل جنود فقط وبحثه عنهم، قبيل اعتقاله في يافا، واصفًا إياه بـ "البطل".

وكتب فراي: "انظروا ما هو البطل، قطع كل الطريق من نابلس إلى تل أبيب، وعلى الرغم من أن الكثيرين من الإسرائيليين كانوا في طريقه وشاركوا بطريقة ما أو شجعوا قمع وسحق وقتل شعبه، كان هو لا يزال يبحث عن أهداف مشروعة ويتجنب إيذاء الأبرياء .. في عالم فاضل كان سينال وسام على ذلك".

وأشار إلى أن الشاب تجنب قتل "المدنيين" الإسرائيليين، في حين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 81 فلسطينيًا منذ بداية العام، كجزء من السيطرة غير القانونية وغير الأخلاقية على الضفة الغربية .. نحن نعمل ونقضي كل يوم في الأحياء الفلسطينية ونمارس القمع والقتل، ونقول شكرًا جيدًا".

وسارعت القناة المغمورة المسماة "ديموقراطي DemoratTV"، إلى وقفه عن العمل والحديث عن دعمها لما أسمتها "قيم الأغلبية المعتدلة، والتي لا تمثل كلمات فراي أي علاقة بها، وأن ما قاله فقط رأيه الشخصي ونرفضه بالكامل".