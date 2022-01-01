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أمير قطر يستقبل غداً السيسي في أول زيارة من نوعها منذ توليه الرئاسة

الإثنين 12 سبتمبر 2022 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يستقبل غداً السيسي في أول زيارة من نوعها منذ توليه الرئاسة



الدوحة/سما/

أعلن الديوان الأميري في قطر، عن "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدوحة غدا الثلاثاء".


وقال الديوان الأميري، في بيان له، إن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، سيستقبل يوم غد الثلاثاء، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وكان أمير قطر تميم بن حمد قد زار القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي، لأول مرة منذ سنوات، فيما أكد الرئيس المصري حينها أن زيارة أمير قطر إلى مصر ترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية.


وشهد اللقاء الذي جمع السيسي وآل ثاني بقصر الاتحادية في القاهرة عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.


وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن هذه الزيارة "تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين".

#أمير قطر #تميم بن حمد آل ثاني #قطر مصر #عبد الفتاح السيسي

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