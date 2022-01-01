افتتاح مسجد بمدينة شكرليه في رومانيا بتمويل فلسطيني

بوخارست/سما/

شارك قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش بافتتاح مسجد في مدينة شكرليه برومانيا، والذي تم إنشاؤه بتمويل فلسطيني قدمه رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في رومانيا محمد عياش، عضو المجلسين الوطني والمركزي وأحد قيادات الجالية الفلسطينية في أوروبا .

وجاءت مشاركة الهباش بدعوة من مفتي رومانيا يوسف مراد، بحضور ممثلين عن الحكومة الرومانية وعدد من ممثلي الجاليات العربية والإسلامية.

وأكد الهباش انه يحمل رسالة محبة وصداقة للشعب الروماني من الشعب الفلسطيني، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين وعلى اعتزاز فلسطين بهذه العلاقة والتعاون.

وأضاف الهباش ان فلسطين هي بلد التعايش والسلام ومثال يحتذى بالتسامح والأخوة الإنسانية بين الأديان لدى كافة بلدان العالم، مضيفاً ان نضال الشعب الفلسطيني هو فقط للتخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

ووجه الهباش دعوة للمفتي الشيخ يوسف مراد لزيارة فلسطين ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال وجرائمه المستمرة، والحصار المفروض على الحرم القدسي الشريف ومنع الفلسطينيين من حرية الوصول إليه وأداء عباداتهم بمسجدهم الأقصى المبارك بكل حرية وأمان.