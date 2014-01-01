  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ساندته بقضية الاغتصاب.. سعد لمجرد يعلن زواجه ومفاجأة عن هوية زوجته

الإثنين 12 سبتمبر 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساندته بقضية الاغتصاب.. سعد لمجرد يعلن زواجه ومفاجأة عن هوية زوجته



وكالات / سما /

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد، السبت، عن زواجه من صديقته المقربة والقديمة غيثة العلاكي.

وأعلن لمجرد خبر زواجه رسميا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون).

وأضاف "أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه، وللمصونة "غيثة" بالرفاهية والذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير".

وغيثة العلاكي هي من أكثر الأصدقاء المقربين من لمجرّد، حيث شوهدا مع بعض في مناسبات عديدة، وشاركا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت من أكثر الداعمين والمساندين له في قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، خلال السنوات الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، تنحدر غيثة العلاكي من إحدى العائلات العريقة في مدينة مراكش، وكانت تربطها علاقة قديمة بالمطرب المغربي رغم رفض والدته الفنانة نزهة الركراكي لهذه العلاقة والتقارب.

وأفادت تقارير صحافية بأن غيثة العلاكي هي سيدة أعمال مراكشية تقيم في كندا، وتملك فنادق في حي كيليز الراقي بمراكش، وكانت أيضا أول الملتحقين بسعد لمجرد في فرنسا لمساندته بعد تهمة الاغتصاب الثانية.

ذاع اسم غيثة العلاكي منذ 2014، حيث شوهد سعد لمجرد معها في أكثر من صورة، وتضاربت آنذاك الأقاويل حول علاقة الثنائي، وانتشرت أنباء تفيد بارتباطهما، لكن سعد لمجرد نفى ذلك، وأكد أن غيثة صديقة مقربة ويعتبرها فردا من العائلة.

وفي شهر أغسطس 2018، عاد اسم غيثة العلاكي ليثير الجدل من جديد، بعدما كانت أول شخص يتصل به لمجرد بعد إيقافه في مطار فرنسا على خلفية تهمة الاغتصاب، مما زاد من التكهنّات حول علاقتهما.

ومؤخرا، أطلق لمجرّد أغنية جديدة بعنوان "الحلق"، التي وصل عدد مشاهداتها إلى نحو 5 ملايين مشاهدة، بعد أيام من طرحها.

 

 

#الاغتصاب #سعد لمجرد

الأكثر قراءة اليوم

"مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضفة الغربية

صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين

ملك الأردن يوقف موكبه للسلام على شرطية.. ما قصتها ؟ (فيديو)

مصدر أمني إسرائيلي: فرصة كبيرة لعملية واسعة النطاق خلال الـ 48 ساعة القادمة في جنين

مجلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الجديدة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

قناة عبرية: هذا ما أوصى به "الشاباك" عقب عملية إطلاق النار قرب جنين

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

08AE647E-9243-4FDF-90F7-EC3837ED8E1F

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الاحتلال يتخذ إجراءات ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتخوفات من خطاب الرئيس بالامم المتحدة

6aa57201545948e86ac582f4dd9b3a75

غانتس يقرر فرض عقوبات.. ويعلق على مشاركة أحد أفراد السلطة في هجوم الجلمة

لبيد يوجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية