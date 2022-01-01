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نيللي كريم ترد على شائعات انفصالها

الإثنين 12 سبتمبر 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيللي كريم ترد على شائعات انفصالها



وكالات / سما /

ردت الفنانة نيللي كريم، على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان هشام عاشور، والذي تداولت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت سريعا بنشر صورة رومانسية ظهرت فيها وهي تضع رأسها على كتف زوجها على غرار الصورة الشهيرة للنجمة كندة علوش وزوجها عمرو يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا ولم تكشف نيللي سبب إغلاق زوجها كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيللي كريم المشغولة حاليا بتصوير عدة أعمال فنية منها مسلسل "روز وليلى" الذي يجمعها بزوجها هشام عاشور ومن بطولة النجمة يسرا، نشرت الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك وحسابها الرسمي على تويتر بدون أي تعليق، واكتفت بوضع أيقونات قلب أحمر على الصورة، لطمأنة محبيها، خاصة وان خبر طلاقها من هشام عاشور تصدر قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب ملاحظة الغاء متابعتها لحسابه على انستغرام.

يذكر أن عدد من متابعي السوشيال ميديا ظنوا أن نيللي كريم قامت بإلغاء متابعة زوجها هشام عاشور، بسبب خلافات، لكن بتتبع حسابه وجد أنه قام بغلق حسابه عبر تطبيق انستغرام، وتدخل شقيقه رامي بتوضيح أكد فيه أن هشام يريد الحصول على قسط من الراحة وقال إنه سيحاول إقناعه بالعودة إلى منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

#نيللي كريم #الانفصال #هشام عاشور

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