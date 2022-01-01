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احذر الأنفلونزا الموسمية

الإثنين 12 سبتمبر 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
احذر الأنفلونزا الموسمية



وكالات / سما /

مع تغير الفصول تتزايد الأمراض ومع الانتقال من فصل الصيف إلى الخريف تتزايد حالات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، في هذا التقرير نتعرف على عدة طرق يمكنك من خلالها تعزيز نظام المناعة لديك بشكل طبيعي والمساعدة في منع الإنفلونزا خلال أشهر الخريف والشتاء، بحسب موقع "dispatchhealth".

حقائق عن الأنفلونزا

- الأنفلونزا مرض تنفسي شائع ومعدٍ للغاية.

-تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن ما يصل إلى 20 % من الأمريكيين يتأثرون بالأنفلونزا كل عام.

تحدث الانفلونزا بسبب فيروسات الأنفلونزا A و B

يعتقد الخبراء أن الأنفلونزا تنتشر من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم إنتاجه عند التحدث أو العطس أو السعال.

تكون الأنفلونزا أكثر عدوى خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى من المرض.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للإنفلونزا الحمى والقشعريرة والأوجاع والسعال والتهاب الحلق والاحتقان والصداع والتعب.

يعد تلقي لقاح الإنفلونزا السنوي في بداية كل موسم إنفلونزا هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من الأنفلونزا.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

في حين أنه من المستحيل منع العدوى الفيروسية مثل الأنفلونزا بشكل نهائي، فمن الممكن تقليل مخاطر الإصابة. تحقق من هذه الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك في موسم الأنفلونزا هذا.

اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر

على الرغم من أن الإنفلونزا مرض ينتقل عن طريق الهواء، إلا أنه غالبًا ما ينتقل عن طريق المصافحة ولمس الأسطح المستخدمة بشكل متكرر.

قلل من المخاطر الخاصة بك وساعد في الحفاظ على سلامة الآخرين عن طريق التخلص من فيروس الأنفلونزا

تأكد من غسل يديك بشكل روتيني بالماء الدافئ والصابون لمدة 15 ثانية على الأقل.

من المهم بشكل خاص أن تغسل يديك قبل وجبات الطعام وبعد السعال أو العطس.

التباعد الاجتماعي

حاول الابتعاد عن الآخرين بحوالي مترين ونصف عندما يكون ذلك ممكنًا تنتقل الأنفلونزا من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يمكن أن تنتقل لهذه المسافة.

ابق نشطًا

ممارسة التمارين هي طريقة بسيطة وذكية لتعزيز نظام المناعة لديك وتحسين صحتك العامة وجهاز المناعة هو دفاع الجسم ضد فيروسات الإنفلونزا والجراثيم الأخرى المسببة للأمراض.

الأنشطة البسيطة مثل المشي السريع عدة مرات كل أسبوع يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك في موسم الأنفلونزا.

النوم العميق

نظرًا لأن النوم أمر بالغ الأهمية لجهاز المناعة الذي يعمل بشكل جيد، فإن إعطاء الأولوية للنوم هو وسيلة طبيعية للمساعدة في الدفاع عن الأنفلونزا والأمراض المزعجة الأخرى مثل نزلات البرد.

حاول الحد من تناول الكافيين في فترة بعد الظهر واحصل على ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، ففكر في تناول مكمل الميلاتونين الطبيعي.

تناول نظام غذائي غني بالمغذيات

لا يمكن لأي كمية من عصير البرتقال أن تضمن عدم إصابتك بالمرض ، ولكن لا شك أن النظام الغذائي يلعب دورًا في صحتك العامة ومدى قدرة جهاز المناعة لديك على صد عدوى مثل الأنفلونزا. حاول دمج المزيد من الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي ، وحدد أولويات الأطعمة الغنية بفيتامينات A و C و D و E ، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم. من المهم أيضًا تناول البروتينات الخالية من الدهون والأطعمة / المشروبات التي تحتوي على البروبيوتيك ، وهي بكتيريا صديقة تعيش في الجهاز الهضمي وتؤثر على صحة المناعة.

#الأنفلونزا #الصحة #المرض #الخريف

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