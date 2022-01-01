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6 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تعرف عليها

الإثنين 12 سبتمبر 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أطعمة تؤذي صحة قلبك.. تعرف عليها



وكالات / سما /

تعد أمراض القلب من بين أكثر مسببات الوفاة شيوعا في العالم، ورغم أنها في كثير من الأحيان ترتبط بعوامل قد لا يتحكم بها الإنسان، مثل العوامل الوراثية، فإنه من الممكن التقليل من خطرها، من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي وتجنب المأكولات والمشروبات الضارة.

وإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة قلبك، فيجب أن تحرص على تجنب الإكثار من تناول بعض الأطعمة التي تترك آثارا سلبية على جسمك، ومن بينها:

الحلويات

الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مما قد يساهم في زيادة عوامل الخطر المؤدية للإصابة بأمراض القلب، مثل السمنة، والالتهاب، وارتفاع الكوليسترول، والسكري.

الحلويات المخبوزة تعد من أكثر الأطعمة المضرة بالقلب، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".

الكربوهيدرات المكررة

الكربوهيدرات المكررة عادة تعد مع السكر والمواد المضافة، وهذه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصادر الأكثر شيوعا للسكر والكربوهيدرات المكررة، هي صلصات السلطة، وصلصة المعكرونة، والخبز، والحليب قليل الدسم.

البرغر

تناول الدهون المشبعة من الحيوانات، خاصة عندما تقترن بالكربوهيدرات، قد يكون لها تأثير ضار على صحة القلب.

يوصى بتجنب مطاعم الوجبات السريعة التي تميل إلى استخدام مكونات أقل جودة، وتستخدم طرق غير صحية للطهي.

اللحوم المعالجة

يمكن أن تكون اللحوم المعالجة، مثل النقانق، غنية بالدهون المشبعة، إضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

الأطعمة المقلية

ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك الأطعمة المقلية مثل البطاطا والدجاج والوجبات الخفيفة المقلية، وتراجع صحة القلب.

قلي الطعام قد يؤدي إلى رفع الكوليسترول الضار وخفض النوع المفيد.

المشروبات الغازية

إلى جانب الأطعمة، يمكن للمشروبات الغازية أن ترفع مستويات السكر في الدم، مما قد يشكل المزيد من الضغط على جدران شرايين القلب، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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