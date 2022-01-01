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فيديو.. انتصاران للمنطار والأخضر في دوري الممتازة

الإثنين 12 سبتمبر 2022 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران للمنطار والأخضر في دوري الممتازة



غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزاً ثميناً على حساب مضيفه الهلال (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، في ختام الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل ثنائية "الأخضر" الرفحي، إبراهيم أبو عمير (62)، وجميل صقر (93).

وبهذا الفوز رفع "الأخضر" الرفحي رصيده إلى 3 نقاط، وبقي رصيد الهلال دون نقاط.

شباب خانيونس (0) – اتحاد الشجاعية (1)

وانتصر اتحاد الشجاعية على حساب شباب خانيونس (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

 ويدين "المنطار" بانتصاره الغالي إلى يسار الصباحين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (42).

 ليحصد "المنطار" أول 3 نقاط له في المسابقة.

#دوري الممتازة #خدمات رفح #اتحاد الشجاعية #الهلال #شباب خانيونس

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