اختتام بطولة كأس القطاع لكرة القدم البتر بدعم من بنك فلسطين وبتنظيم من اللجنة البارالمبية

غزة/ سما/

قدم بنك فلسطين دعمه لبطولة كأس كرة القدم البتر في قطاع غزة، والتي نظمتها اللجنة البارالمبية الفلسطينية بالشراكة مع جمعية فلسطين لكرة القدم البتر. حيث شارك في البطولة خمسة فرق من مختلف محافظات قطاع غزة، والتي خاضت مباريات بطولة الكأس على مدار ثلاثة أيام على أرض ملعب نادي غزة الرياضي.

واختتمت البطولة يوم الخميس الماضي، بحضور ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد يحيى الخطيب، وممثل بنك فلسطين السيد خلدون أبو سليم، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستشار سايمون بيكر والدكتور أحمد موسى، وأعضاء مجلس اللجنة البارالمبية والتي ضمت كلاً من أمين سر نادي غزة الرياضي السيد كمال صقر، وأعضاء مجلس إدارة جمعية فلسطين.

وخاضت الفرق المشاركة في البطولة منافسات قوية لحجز أسماء أنديتها في المراكز المتقدمة، وتوج فريق الهلال الأحمر بطلاً للكأس بعد مباراة شرسة مع فريق نادي السلام الرياضي، كما حاز اللاعب عبد الله مخيمر من نادي الهلال على جائزة هداف البطولة، فيما نال اللاعب خالد عبيد من نادي السلام جائزة أفضل حارس مرمى.

وتعقيباً على دعم البطولة، أكد السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، اهتمام البنك بتقديم هذا الدعم والذي من شأنه المساهمة في توفير بيئة محفزة لاستمرار هذه الرياضة، وتشجيعاً لفئة ذوي البتر في قطاع غزة. وهنأ الشوا الفريق الفائز وكافة الفرق والأندية المشاركة بمناسبة إنجاز أول بطول كأس لكرة القدم البتر، مثمناً الروح المعنوية والتنافسية العالية لدى اللاعبين، كما أثنى على الدور الهام للجنة البارالمبية في تشجيع مختلف أنواع رياضات ذوات وذوي الإعاقة والبتر، إضافة إلى دور الأندية في تدريب اللاعبين والحفاظ على استمرار هذه الرياضة.

وأكد الشوا أن رعاية البنك لبطولة كأس كرة القدم البتر تأتي ترجمة لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية وتطبيقاً لاستراتيجية الاستدامة التي اعتمدها البنك في كافة ممارساته وبرامجه الداخلية والخارجية، حيث يحرص البنك على دعم البطولات والفعاليات الرياضية لضمان استدامة الرياضات المتنوعة في قطاع غزة، وتمكين الأندية والمؤسسات الرياضية من الاستمرار في تنفيذ أنشطتها وبرامجها في شتى أنواع الرياضة.

وأردف الشوا أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بدعم الرياضة وتشجيعها في قطاع غزة، لما في ذلك من تمكين للعديد من فئات الشباب والأشبال وذوات وذوي الإعاقة، من ممارسة الرياضة. متمنياً أن يساهم هذا الدعم في دفع رياضة كرة القدم البتر إلى مراحل متقدمة بما يثري مهارات اللاعبين ليتمكنوا من المشاركة في المزيد من البطولات المحلية إضافة إلى البطولات الإقليمية والدولية.

بدوره، صرح رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية السيد مروان الوشاحي أن هذه البطولة تعتبر باكورة أنشطة اللجنة في قطاع غزة، وسيكون هناك أنشطة متتالية وجهود متراكمة في الأيام المقبلة، منوهاً إلى أن اللجنة تسعى في إدارتها الحالية إلى تعميق أسس العمل الرياضي للأشخاص من ذوي الإعاقة وتنويعه، بما يتلاءم مع الجمهور الرياضي الفلسطيني، والقدرات الفنية والرياضية للاعبين.

وشكر الوشاحي خلال كلمته بنك فلسطين على رعايته لأنشطة اللجنة الرياضية، مؤكداً أن ذلك يشير إلى مسؤولية مجتمعية ووطنية عالية تؤمن بالرياضة البارالمبية وتقوي عزيمتها، واصلاً شكره إلى الفرق المشاركة وإداراتها، وكل من ساهم في إنجاح البطولة بأي شكل كان.

من جانبه، أثنى السيد فؤاد أبو غليون رئيس جمعية فلسطين لكرة القدم البتر على دعم بنك فلسطين للبطولة، والذي يساهم في تحفيز الأندية وتشجيع اللاعبين على مواصلة التدريب. معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع بنك فلسطين ومتمنياً استمرار هذا التعاون بما يعود بالنفع على رياضة كرة القدم البتر. مؤكداً تطلع اللاعبين إلى المشاركة في بطولات إقليمية ودولية، واللعب على أرض خارجية بما يساهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم التنافسية.

وقد ضمت الفرق المشاركة في بطولة كأس القطاع لكرة القدم البتر، كلاً من فريق نادي فلسطين لكرة القدم البتر، فريق جمعية السلامة، فريق الجزيرة، إلى جانب فريقي الهلال الأحمر ونادي السلام الرياضي.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة فعاليات رياضية تقوم اللجنة البارالمبية بتنفيذها بدعم من بنك فلسطين، وذلك بهدف تعزيز الرياضة للأشخاص من ذوات وذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص أمام لاعبيها للانخراط بأنشطة وبرامج تنمي مهاراتهم، وتعزز تواجدهم الرياضي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الجديدة لرفد المنتخبات الرياضية الفلسطينية بطاقات جديدة، وهو ما يعزز هذه المنتخبات في مشاركاتها الإقليمية والدولية.