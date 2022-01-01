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هالاند: احلم بالتتويج بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي

الإثنين 12 سبتمبر 2022 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند: احلم بالتتويج بدوري الأبطال مع مانشستر سيتي



وكالات / سما /

أكد إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، على أنه يحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الجديد.

وكان هالاند قد أبهر الجميع بقدراته التهديفية في المُباريات التي لعبها حتى الآن مع الفريق سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”أريد أن أواصل التطور كلاعب كرة قدم، هذا أحد أكثر الأمور أهمية”، وتابع :”بالنسبة لي فإن الأمر يتعلق بالأداء جيداً كفريق، وأن تلعب جيداً مع زملائك”.

وأضاف نجم السيتي حديثه بالقول :”أريد أن اتطور، وأن أفوز بالمُباريات، وأن أفوز بالبطولات لنعيش أوقاتاً طيبة، أنا أحب دوري أبطال أوروبا، يجب أن أقول ذلك”.

وتابع :”الجميع يعرف ذلك، والفوز بالبطولة حلم كبير بالنسبة لي”، وأكمل :”حينما استيقظ من النوم كل صباح فأنا استمع لهذه الأغنية (نشيد دوري الأبطال)”.

وأكمل هالاند حديثه بالقول :”دوري أبطال أوروبا هي المُسابقة المُفضلة لي، ولقد أحببت هذه المُسابقة دائماً، هذه حقيقة”.

ويُعول جمهور مانشستر سيتي على هالاند وباقي زملائه من أجل تحقيق حلم النادي بتحقيق البطولة الغائبة عن خزائنهم العامرة بالألقاب.

#إيرلينج هالاند #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

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