فيديو.. ريال مدريد يسحق مايوركا في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

دهس قطار ريال مدريد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وعاقب الميرينجي ضيفه بقلب الطاولة عليه بالفوز برباعية لهدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من المسابقة.

النادي الملكي أحكم قبضته على المباراة منذ بدايتها، لكنه تلقى هدفاً مباغتاً من ضربة رأسية عند الدقيقة 35 عبر فيدات موريكي، لكن فيديريكو فالفيردي سجل هدف التعادل في الوقت المبدد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبلمسة جمالية، نجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في تدوين الهدف الثاني للميرينجي عند حدود الدقيقة 72، بعد لحظات قليلة من إظهار ماركو أسينسيو غضبه الشديد على مقاعد البدلاء، بسبب عدم دخوله للميدان كبديل.

ووضع رودريجو سانتوس اسمه على لوح النتيجة بالتوقيع على الهدف الثالث لمصلحة اللوس بلانكوس، قبل أن يختتم الألماني أنطونيو روديجر الرباعية بهدف في الوقت المبدد.

بهذا الفوز يواصل ريال مدريد السير في الليجا بعلامة كاملة، حيث استعاد الصدارة من برشلونة بعدما رفع نقاطه للرقم 15.