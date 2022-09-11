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رئيس وزراء اليونان يبدي استعداده للقاء أردوغان

الإثنين 12 سبتمبر 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء اليونان يبدي استعداده للقاء أردوغان



أثينا/سما/

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن استعداده للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنزع فتيل التوتر في العلاقات بين البلدين.

وكان ميتسوتاكيس قد صرح بتقبله لفكرة اللقاء مع أردوغان لكن ليس بأسلوب الفرض.

وأعرب عن انزعاجه من تصريحات أردوغان الأخيرة متهما تركيا بتحريف الوقائع، إلا أنه أكد استمرار بلادة في محاولة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين البلدين.


وأشار إلى أن القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي والتي ستنعقد في براغ مطلع أكتوبر القادم قد تشكل فرصة لهذا اللقاء.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن تركيا ستثير نزاعا عسكريا في بحر إيجه، قال ميتسوتاكيس إنه لا يتصور نشوب مواجهة عسكرية ولكنه حذر من رد حاسم من القوات المسلحة اليونانية في حال حدوث ذلك. 

#اليونان #أردوغان #تركيا

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