شاهد: الملك تشارلز الثالث يستشيط غضبا بسبب محبرة

أشار مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل ووسائل الإعلام إلى تصرف الملك تشارلز الثالث أثناء توقيعه مراسيم اعتلائه العرش.

وأظهر مقطع فيديو غضب الملك عند توقيعه على إعلان اعتلائه العرش بسبب وجود محبرة على الطاولة، حيث طالب الموجودين بإيماءة غاضبة بإزالة المحبرة من على الطاولة.

