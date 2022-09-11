  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد: الملك تشارلز الثالث يستشيط غضبا بسبب محبرة

الإثنين 12 سبتمبر 2022 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الملك تشارلز الثالث يستشيط غضبا بسبب محبرة



لندن/سما/

أشار مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل ووسائل الإعلام إلى تصرف الملك تشارلز الثالث أثناء توقيعه مراسيم اعتلائه العرش.

وأظهر مقطع فيديو غضب الملك عند توقيعه على إعلان اعتلائه العرش بسبب وجود محبرة على الطاولة، حيث طالب الموجودين بإيماءة غاضبة بإزالة المحبرة من على الطاولة.

#الملك تشارلز الثالث #بريطانيا #الملكة اليزابيث الثانية

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

لهذا السبب .. مقربون من عودة يطالبونه بالاستقالة

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

إعلان هام من المواصلات بغزة للمواطنين

مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

كوخافي يهدد "حزب الله"..

"حزب الله" يكشف موقفه من ترسيم الحدود مع "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

e73ba160-9d66-4bbc-8ed7-3270a849f559

إعلام إسرائيلي: لا أحد يعرف بما يفكّر "نصر الله"..

كوخافي يهدد "حزب الله"..

مصر تحذر "إسرائيل" من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة

photo_2022-09-11_15-37-26

رئيس "الشاباك" يدعو إلى تغيير السياسة تجاه غزة.. "على السنوار أن يفهم ذلك"

"إسرائيل" توجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية