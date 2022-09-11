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الاشتباه في تسلل مسلحين إلى مستوطنة قرب القدس واعتقال أحدهما

الإثنين 12 سبتمبر 2022 12:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاشتباه في تسلل مسلحين إلى مستوطنة قرب القدس واعتقال أحدهما



القدس المحتلة/سما/

طالبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سكان إحدى المستوطنات القريبة من القدس البقاء في منازلهم عقب الاشتباه في تسلل مسلحين فلسطينيين، بحسب إعلام عبري.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه تم إعلان حالة طوارئ في مستوطنة "هار غيلو" قرب القدس إثر الاشتباه في تسلل شخصين.


وأضافت أن بلاغات وصلت لقوات الأمن عن اثنين من المشتبه بهم، يبدو أن أحدهما يحمل سلاحاً.


وتقوم القوات الأمنية الإسرائيلية بتمشيط منطقة المستوطنة وما حولها بما في ذلك بطائرة مروحية، وفق المصدر ذاته.


من جانبه، قال موقع "jdn" التابع للمتدينين اليهود (الحريديم)، إن السلطات الأمنية طلبت من سكان المستوطنة البقاء داخل منازلهم والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال تمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم بالتسلل لمستوطنة "هار جيلو" وجاري البحث عن المشتبه به الآخر.

#مستوطنة جيلو #بيت جالا

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