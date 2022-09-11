مظاهرة غاضبة ضد العنف والجريمة وتقاعس الشرطة في بلدة المزرعة

الداخل المحتل/سما/

نظمت مساء اليوم، الأحد، مظاهرة احتجاجية في بلدة المزرعة تنديدا بالعنف والجريمة وتقاعس الشرطة، في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب زين عوض بإطلاق نار مساء أول من أمس، الجمعة.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية بمشاركة المئات من أهالي المزرعة والمجتمع العربي بينهم رئيس لجنة المتابعة العليا، ورؤساء سلطات محلية عربية، من بيت عزاء الضحية عوض وصولا إلى مفرق البلدة الرئيسي.



ورفع المتظاهرون في المظاهرة لافتات ضد استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي، كما رددوا هتافات منددة بتقاعس الشرطة وتواطؤها مع عصابات الإجرام.

وألقيت بعض الكلمات في بيت عزاء الفقيد، من قبل كل من رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس لجنة إفشاء السلام القطرية المنبثقة عن المتابعة الشيخ رائد صلاح.

وأجمع المتحدثون في كلماتهم على استنكار ونبذ العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وعلى تقاعس الشرطة في محاربة العنف والجريمة وتواطؤها مع عصابات الإجرام.

وأغلق المتظاهرون مفرق البلدة الرئيسي وشارع 4 أمام حركة السير من الاتجاهين.



ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.