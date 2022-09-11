وفد قيادي بارز من حركة "فتح" يتوجه إلى الجزائر

الجزائر/سما/

يتوجه وفد قيادي بارز من حركة "فتح"، إلى الجزائر في زيارة ستستمر عدة أيام.

وبحسب منير الجاغوب القيادي في الحركة عبر حسابه في فيسبوك، فإن الوفد مكون من نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير و المركزية لحركة "فتح"، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني وعضو اللجنة المركزية.



ولم يذكر الجاغوب أسباب زيارة الوفد، إلا أنه قد يكون في إطار محاولات الجزائر لإحياء ملف المصالحة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في أغسطس/آب المنصرم سعي بلاده لاحتضان اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية المقررة في مطلع شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وأكّد تبون أنّ الجزائر "لديها كامل المصداقية" لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية؛ مشيرًا إلى الثقة التي تتمتع بها بلاده لدى جميع الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة "حماس".

ونجح الرئيس الجزائري في يوليو/تمّوز الماضي في جمع الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في "لقاء أخوي" على هامش احتفالات ذكرى استقلال الجمهورية.