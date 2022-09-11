الشيخ يكشف حقيقة وصول مسؤول إسرائيلي إلى المقاطعة والاجتماع مع الرئيس عباس

رام الله/سما/

نفى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ووزير هيئة الشؤون المدنية، اليوم الأحد، وصول مسؤول اسرائيلي أمس الى رام الله والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الشيخ في تغريدة " ما يشاع عن وصول مسؤول اسرائيلي امس الى المقاطعه والاجتماع مع السيد الرئيس عار عن الصحة .

وكانت قناة الشرق السعودية نقلت عن مسؤول فلسطيني أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً زار مقر الرئاسة الفلسطينية، السبت، والتقى بالرئيس محمود عباس.

و أضافت القناة "تأتي الزيارة وسط حديث إسرائيلي عن ما يسمونه "ضعف السلطة الفلسطينية" في مواجهة تنامي المجموعات المسلحة، وسبل تعزيز قوتها.

و تابعت "جاءت الزيارة بعد يوم من لقاء فلسطيني إسرائيلي، غير معلن، شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين لبحث المسائل الحياتية في الأراضي الفلسطينية.