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الشيخ يكشف حقيقة وصول مسؤول إسرائيلي إلى المقاطعة والاجتماع مع الرئيس عباس

الأحد 11 سبتمبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يكشف حقيقة وصول مسؤول إسرائيلي إلى المقاطعة والاجتماع مع الرئيس عباس



رام الله/سما/

نفى حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ووزير هيئة الشؤون المدنية، اليوم الأحد، وصول مسؤول اسرائيلي أمس الى رام الله والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الشيخ في تغريدة " ما يشاع عن وصول مسؤول اسرائيلي امس الى المقاطعه والاجتماع مع السيد الرئيس عار عن الصحة .

وكانت قناة الشرق السعودية نقلت عن مسؤول فلسطيني أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً زار مقر الرئاسة الفلسطينية، السبت، والتقى بالرئيس محمود عباس. 

و أضافت القناة "تأتي الزيارة وسط حديث إسرائيلي عن ما يسمونه "ضعف السلطة الفلسطينية" في مواجهة تنامي المجموعات المسلحة، وسبل تعزيز قوتها.

و تابعت "جاءت الزيارة بعد يوم من لقاء فلسطيني إسرائيلي، غير معلن، شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين لبحث المسائل الحياتية في الأراضي الفلسطينية.

#حسين الشيخ

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