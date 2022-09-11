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"حزب الله" يكشف موقفه من ترسيم الحدود مع "إسرائيل"

الأحد 11 سبتمبر 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يكشف موقفه من ترسيم الحدود مع "إسرائيل"



بيروت/سما/

 أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "موقف حزب الله من ترسيم الحدود لا يزال كما هو".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في تصريحات نقلتها قناة "المنار"، إن "موقف حزب الله من ترسيم الحدود لا يزال كما هو بحسب ما أعلنه الأمين العام السيد حسن الله.

وشدد الشيخ قاسم، على "ضرورة تشكيل حكومة جديدة حتى ولو بقي في عهد رئيس الجمهورية أسبوع او أسبوعين"، داعيا "كل الأطراف للتنازل لتحقيق هذا الأمر".

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.


وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا "يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل".

وأوضح مسؤول لبناني أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.

#حزب الله اللبناني #مفاوضات ترسيم الحدود

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