توقيع اتفاقيات لرعاية 10 مدارس في القدس

القدس المحتلة/سما/

وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس، اليوم الأحد، اتفاقيات لرعاية 10 مدارس، في إطار مشروع النوادي البيئية، وذلك خلال حفل أقيم في مدرسة الحسن الثاني بالمدينة، بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، ومدير التربية والتعليم في المدينة المقدسة سمير جبريل.

وأكد الشرقاوي أن وكالة بيت مال القدس الشريف ستستمر في تأدية واجبها في دعم القدس ومؤسساتها المختلفة بما فيها قطاع التعليم، مشددا على أن الوكالة ستواصل الاضطلاع بدورها في الحفاظ على هوية القدس ودعم صمود المقدسيين.

بدوره، عبر جبريل عن الشكر الجزيل لملك المغرب محمد السادس، ولوكالة بيت مال القدس الشريف على الدعم المستمر من أجل التعليم في مدينة القدس، مشيرا إلى المواقف المشرفة للوكالة ووقوفها مع مدارس القدس في الأوقات الصعبة.

من جانبه، أشاد مدير مدرسة الحسن الثاني علاء أبو شخيدم بوقوف الوكالة إلى جانب مدارس القدس ودعمها وبناء مدرسة الحسن الثاني التي تعتبر منبر العلم في القدس، في ظل ما تتعرض له المدارس من عراقيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلغ تكلفة المشاريع 400 ألف دولار يجري تنفيذها اعتبارا من السنة المالية 2023، وتهتم بالتدخل في بعض أعمال الصيانة، وتهيئة الساحات والتشجير وتحسين جودة المرافق، وتطوير فضاءات الراحة والملاعب والترفيهية والمختبرات.

وسيتم تنفيذ الاتفاقيات على مرحلتين، الأولى خمس مدارس هي: الحسن الثاني، وصلاح الدين، والمسيرة، وعمر بن الخطاب، والنهضة الإسلامية.

وتشمل المرحلة الثانية خمس مدارس أخرى، هي: الفتاة الشاملة، وضياء القدس، والشابات المسلمات، والجيل الجديد، وشرفات الأساسية.

من جهة أخرى، جرى في مدرسة الحسن الثاني تثبيت اللوحة التذكارية لإطلاق اسم الملك الحسن الثاني، بمبادرة من مديرية التربية والتعليم في القدس، تكريما لذكرى الملك الراحل، وتقديرا للأيادي البيضاء للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ورعايته لمشاريع وبرامج وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتتربع مدرسة الحسن الثاني في قلب حي واد الجوز، المحاذي للبلدة القديمة على مقربة من المسجد الأقصى المبارك، ويؤمها 200 من الطلبة، منتظمين في المستويات الدراسية من المستوى الخامس إلى المستوى التاسع موزعين على 12 فصلا دراسي، تم بناؤها بالكامل من قبل الوكالة، بالإضافة إلى قسم للحاسوب وآخر لمختبر العلوم.

وفي ختام زيارة وفد الوكالة لمدرسة الحسن الثاني، تم توزيع الحقائب المدرسية على طلبة المدرسة، لمناسبة العام الدراسي الجديد 2022/2023.