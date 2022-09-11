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في أول زيارة من نوعها.. قائد الجيش المغربي يصل"إسرائيل" الثلاثاء

الأحد 11 سبتمبر 2022 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول زيارة من نوعها.. قائد الجيش المغربي يصل"إسرائيل" الثلاثاء



القدس المحتلة/سما/

 سيصل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير إلى "إسرائيل" الثلاثاء في ما يعتبر أول زيارة من نوعها.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن "المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل"، مشيرة إلى أن "مراسم رسمية لاستقباله ستجري في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة أن "بلخير سيكون من ضمن 9 رؤساء أركان الدفاع يُمثلون 9 دول، إضافة إلى مشاركين عسكريين آخرين يمثلون 25 بلدا، كفنلندا والهند وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة واليونان وقبرص وممثلي حلف شمال الأطلسي".


وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل.


وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيرة إلى المغرب في يوليو/ تموز الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها، وخير دليل على التحول التاريخي في المنطقة".


واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

#اسرائيل #قائد الجيش المغربي

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