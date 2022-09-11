"الثقافة" تستنكر اعتقال الاحتلال لمدير مسرح الحرية

رام الله/سما/

استنكرت وزارة الثقافة، على لسان وزيرها عاطف أبو سيف، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة مسرح الحرية الفنان بلال السعدي، على حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس.

وقال أبو سيف، في بيان صحفي، إن هذا الاعتقال يأتي ضمن سياسة التنكيل والقمع التي يمارسها الاحتلال يوميا بحق أبناء وبنات شعبنا، حيث يمارس كافة أشكال القمع والتهويد والتضييق على المؤسسات الثقافية والعاملين فيها.

وأضاف أن السعدي الذي ساهم في تأسيس مسرح الحرية وظل أحد أعمدته، لم يتوقف يوما عن الأمل وعن البحث عن المستقبل، حيث قدم نماذج مسرحية مشرقة للمسرح الفلسطيني، وقدم مع زملائه في مسرح الحرية تجربة فريدة حول اشتباك المسرح مع الحياة ونسجوا قصصا معبرة عن عذابات الناس في المخيم وتحت الحصار وفي ظل الظروف الصعبة، وساهموا بتعزيز الرواية الوطنية وفضح جرائم الاحتلال.

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