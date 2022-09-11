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"إسرائيل" توجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

الأحد 11 سبتمبر 2022 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" توجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة كان العبرية أن "إسرائيل" وجهت رسالة الى السلطة الفلسطينية في ضوء التوترات الأمنية المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقال الصحفي في اليؤور ليفي محرر الشؤون الفلسطينية في القناة : وجهت "إسرائيل" رسالة إلى السلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة بأن عودوا إلى العمل في نابلس لأنكم على وشك فقدان السيطرة على المدينة كما حدث في جنين.

وكشف مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، الأحد، أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً زار مقر الرئاسة الفلسطينية، السبت، والتقى بالرئيس محمود عباس.

وتأتي الزيارة وسط حديث إسرائيلي عن ما يسمونه "ضعف السلطة الفلسطينية" في مواجهة تنامي المجموعات المسلحة، وسبل تعزيز قوتها.

وجاءت الزيارة بعد يوم من لقاء فلسطيني إسرائيلي، غير معلن، شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين لبحث المسائل الحياتية في الأراضي الفلسطينية.

وحذر مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأحد، المستوطنين من وقوع عمليات مسلحة خلال الفترة القادمة، بعد تأزم الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، إثر الاشتباكات المسلحة الأخيرة.

ونقلت قناة كان العبرية، عن المسئولين، أن هناك العشرات من الإنذارات حول وقوع عمليات مسلحة، معظمها يأتي من مخيمي جنين ونابلس.

وأشاروا إلى أن عدد الإنذارات هذا العام يعد استثنائيا مقارنة بالعام الماضي، داعين المستوطنين لضرورة توخي الحذر خلال الفترة القادمة. وأعلن جيش الاحتلال الأسبوع المنصرم، إصابة 29 جندياً ومستوطناً، لافتا إلى أن عدد المواجهات مع الشبان الفلسطينيين وصل إلى 109، بينها عملية طعن، و18 عملية إطلاق نار، و36 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق.

#السلطة الفلسطينية #اسرائيل

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