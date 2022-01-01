اشتية يبحث مع المبعوث السويسري سبل إنجاح اجتماع المانحين

رام الله/سما/

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، مطالبته المجتمع الدولي القيام بخطوات جدية للحفاظ على حل الدولتين في وجه كافة الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتدميره.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.

واستعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة عمليات القتل بحق أبناء شعبنا، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وبحث اشتية مع برولهارت سبل إنجاح اجتماع الدول المانحة المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، وضرورة حشد الدعم السياسي من أجل حماية حل الدولتين، وحشد الدعم المالي في ظل الأزمة المالية نتيجة انحسار الدعم الدولي والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموالنا.

كما أطلع رئيس الوزراء الضيف على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري، والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي.

من جانب آخر، اطّلع رئيس الوزراء من الضيف على تحضيرات قمة جنيف للعلوم والدبلوماسية التي تستضيفها سويسرا الشهر المقبل وتضم مئات العلماء والدبلوماسيين والمؤثرين حول العالم، والتي ستبحث تعزيز التعاون العلمي العالمي والتحديات الجيوسياسية الدولية.