غداً.. عقد جلسة محاكمة للأسيرة الصحفية لمى غوشة

رام الله/سما/

- ذكر نادي الأسير، اليوم الأحد، أنه سيتم عقد جلسة محكمة للأسيرة الصحفية لمى غوشة، غداً الإثنين، وذلك في محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس المحتلة الساعة 10:00 صباحًا

واعتقلت قوات الاحتلال، لمى من منزل عائلتها في الرابع من أيلول الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها أربع مرات، علمً أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت

يشار إلى أنّ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 16 صحفيًا من بينهم ثلاث صحفيات وهن: بشرى الطويل، وطالبة الإعلام دينا جرادات، ولمى غوشة.