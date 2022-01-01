وصول 7 شاحنات من الصين الى فلسطين ضمن مبادرة تسهيل التجارة

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن ادخال 7 شاحنات تجارية حجم 40 قدماً قادمة من الصين الى فلسطين ضمن مبادرة الشحن بالحاويات الكبيرة عبر الحدود مع الأردن.

وبين مدير دائرة التنمية التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي، أن الشاحنات تم استيرادها بكل سهولة انطلاقاً من خليج العقبة وصولاً الى مخازن شركة العقرباوي للتجارة العامة، مما يعكس فاعلية هذه المبادرة في تسهيل التجارة.

وذكر معطي أن المبادرة تخضع لعملية تقييم ومراجعة مستمرة للحصول على أفضل النتائج التي تصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، داعياً الشركات الفلسطينية الى الاستفادة من مزايا هذه المبادرة.

واشار معطي الى أن الشحنة عبارة عن ثلاجات للتبريد لشركة العقرباوي للتجارة العامة، وقد جرت عملية الاستيراد ضمن الإجراءات المعمول بها في ضمن المبادرة.

وتوفر المبادرة الفلسطينية - الأوروبية المشتركة التجريبية التي انطلقت المرحلة الثانية منها في آب الماضي، حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، وخصم بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.

وتسعى الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي من هذه المبادرة الى زيادة حجم التجارة الفلسطينية، والمساهمة من خلال تذليل العقبات التي تواجه المصدر والمستورد الفلسطيني على حد سواء، خاصة معايير التكلفة وجودة المنتجات اثناء عملية الشحن والوقت.