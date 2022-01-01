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عشرات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بلباس فاضح

الأحد 11 سبتمبر 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بلباس فاضح



الخليل/سما/

 اقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشريف غسان الرجبي، إن مجموعة من المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا قسم ومصلى الاسحاقية بالحرم الابراهيمي تزامنا مع صلاة الظهر.

واستنكر الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام  المستوطنين بلباس فاضح الحرم الابراهيمي الشريف لأداء طقوس تلمودية .

وأكد البكري " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي  وبشكل علني يلزم العالم  أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات .

وأوضح البكري إن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية،  تحاول من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به  وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت الإحتلال.

وطالب البكري المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

#الحرم الابراهيمي #مستوطنين

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