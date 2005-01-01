في الذكرى 17 لاندحار الاحتلال عن غزة.. كلمات محمد الضيف ما زالت حاضرة

غزة/سما/

في مثل هذه الأيام، قبل 17 عاماً اندحر الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، لتكون أراضي القطاع محرمة عليه وعلى جنوده ومستوطنيه.

وفي هذه الذكرى، نعيد نشر ما تحدث به القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بعد هزيمة الاحتلال في غزة وانتصار المقاومة عليه في عام 2005م.



وأكد الضيف في كلمته أن تحرير قطاع غزة ما كان ليتم لولا الجهاد و المجاهدة والمصابرة و المرابطة، مشددا أن غزة بداية المشوار ، محذراً من المساس بسلاح المقاومة الذي حرر غزة.

وقال الضيف لأهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة إن " المرحلة القادمة بعون الله ستكون دحر الاحتلال من عندكم فشمروا ولنشمر جميعا ", مشيراً إلى أن تحرير غزة بداية المشوار.



وأكد الضيف "أن تحرير غزة درس هام للجميع فها هو جزء من وطننا يتحرر بضربات المجاهدين المخلصين من جميع أبناء شعبنا الفلسطيني المقدام فلنعي جميعا هذا الدرس, ولنُبقي سلاح المقاومة مشْرعاً, إلى جانب العمل السياسي".



وحذر الضيف في كلمته من المساس بسلاح المقاومة الذي حرر غزة , ودعا إلى الاحتكام إلى العقل والحوار لحل أي إشكالية حفاظا على الدم الفلسطيني والإنجازات الفلسطينية.



وأرجع الضيف الفضل في دحر الاحتلال عن غزة إلى تكاتف جميع فصائل المقاومة ومشاركتهم الفاعلة في المقاومة ، وقال في كلمة لمختلف فصائل المقاومة الفلسطينية " نبارك لكم هذا النصر والتحرير لقطاع غزة من دنس الصهاينة، ونشهد انه بمقاومتكم ومشاركتكم لنا وتكاتفنا جميعاً وعملياتنا المشتركة والتنسيق فيما بيننا كان هذا النصر".



ووجه الضيف كلمةً إلى الجماعات اليهودية المتطرفة الزاعمة بأحقيتهم بهيكل سليمان "يا من تزعمون بهيكل سليمان ونجمة داوود، نحن أحق منكم بسليمان وداود عليهما السلام فلقد احتللتم أرضنا و ها أنتم تخرجون من غزة خزايا.. اليوم تخرجون من الجحيم, لكننا نعدكم غداً أن تكون كل فلسطين عليكم جحيما بإذن الله ".



وعاهد الضيف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأن تدخر المقاومة جهداً لتحرير كل الأسرى من ظلمة السجان وقال " ها نحن اليوم نجني ثمرة من ثمرات جهادكم و تضحياتكم ونعاهد الله تعالى أولاً ثم انتم و جماهير شعبنا ثانيا أن لا ندخر جهداً لتحريركم من ظلمة السجن وقهر السجان".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن اندحار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة شكّل انتصار كبيرا لإرادة شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأضاف المكتب في بيان صحفي بمناسبة الذكرى الـ 17 للاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة الذي يصادف غدا الاثنين 12 سبتمبر، أن "الاحتلال اندحر عن القطاع قبل 17 عاما ذليلاً مدحوراً بفضل الله أولاً ثم بفضل ضربات المقاومة الباسلة التي أذاقت العدو ومغتصبيه الصهاينة من بأس رجالها ومقاوميها الأبطال، بعدما كان يتغنى شارون بأن (نتساريم) كتل الربيع المحتلة والتي سيخرج منها مدحوراً".

وذكر أن "قبل 17 عاماً وتحت ضربات المقاومة، رحل آخر جندي إسرائيلي من أرض غزة، لتسجل تلك اللحظة انتصاراً كبيراً جاء نتاج تضحيات كبرى قدمها شعبنا ومقاومتنا الباسلة التي لم تدع الاحتلال ينعم بلحظة استقرار ولا أمان".

وأشار المكتب، إلى أن إصرار المقاومة والتفاف الشعب الفلسطيني حول مشروعها شكل عنصر الحسم في هذه المعركة ما أجبر الأب الروحي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي شارون صاغراً على جر ذيل الهزيمة وتفكيك واحد وعشرين تجمعاً استيطانياً في أول حادثة من نوعها في تاريخ الصراع مع هذا المشروع الاستعماري داخل فلسطين.

وأوضح أن الاحتلال حاول عزل غزة بالحصار وكسر عنفوانها وفصلها عن باقي أرض فلسطين، لكن المقاومة أفشلت خططه وبقيت عصية على الانكسار، مضيفا: "لقد رأي العالم كله كيف تخرج غزة مدافعة عن القدس وعن الأسرى وحامية للثوابت ومحافظة على وحدة الأرض والشعب".

وقال المكتب: "على الرغم مما يعانيه قطاع غزة -الذي يقطنه مليونا نسمة- من أزمات متراكمة، بسبب الحصار والتضييق، غير أن الروح المعنوية للمواطنين في أعلى درجاتها، وهو أيضا كان سببا في رفع الوعي الشعبي تجاه المقاومة والالتفاف حولها وإدراك خطة الاحتلال للنيل منها ومن ثقة شعبنا بها وبقدرتها وهو ما كان سبب في فشل "إسرائيل" في كل مرة".

وأضاف: "أن الحصار المفروض على القطاع كان سببا في دهشة إسرائيل من المقاومة ومن قدرتها على تطوير نفسها وعدتها وعتادها وعناصرها الذين تصدوا ببسالة للذود عن حمى الوطن والمواطنين خلال كل عدوان غادر".

ونوه المكتب، إلى أن ذكرى الاندحار تتزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين لاتفاقية أوسلو التي تنازلت فيها عن ٧٨% من أرض فلسطين، بالإضافة إلى الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ووجوده على أراضينا المحتلة.

وشدد على أن "فلسطين كلها أرض ستبقى عربية وهي ملك الشعب الفلسطيني، وستظل القدس نبض فلسطين وعاصمتها الأبدية ولن نتنازل عنها".

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن جلاء آخر جندي (إسرائيلي) عن قطاع غزة، هو انتصار كبير جاء نتاج تضحيات كبرى قدمها الشعب الفلسطيني ومقاومته التي لم تدع الاحتلال ينعم بلحظة استقرار ولا أمان.

وقالت "حماس" في بيان صحفي بمناسبة "حلول الذكرى الـ17 للاندحار الإسرائيلي من قطاع غزة": "شكل إصرار المقاومة والتفاف الشعب الفلسطيني حول مشروعها وتقديم الغالي والنفيس في سبيل دعمها والوقوف إلى جانبها شكل عنصر الحسم في هذه المعركة ما أجبر الأب الروحي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي شارون صاغراً على جر ذيل الهزيمة وتفكيك واحد وعشرين تجمعاً استيطانياً في أول حادثة من نوعها في تاريخ الصراع مع هذا المشروع الاستعماري داخل فلسطين".

وأضافت: "اندحر الاحتلال الإسرائيلي عن غزة التي حاول أن يعزلها بالحصار ويكسر عنفوانها ويفصلها عن باقي أرض فلسطين، لكن المقاومة أفشلت خططه وبقيت عصية على الانكسار، وقد رأى العالم كله كيف تخرج غزة مدافعة عن القدس وعن الأسرى وحامية للثوابت ومحافظة على وحدة الأرض والشعب".

وتابعت: "وعلى الرغم مما يعانيه قطاع غزة -الذي يقطنه مليونا نسمة- من أزمات متراكمة، بسبب الحصار والتضييق، غير أن الروح المعنوية للمواطنين في أعلى درجاتها، وهو أيضا كان سببا في رفع الوعي الشعبي تجاه المقاومة والالتفاف حولها وإدراك خطة الاحتلال للنيل منها ومن ثقة شعبنا بها وبقدرتها وهو ما كان سبب في فشل "إسرائيل" في كل مرة، حتى أن الحصار المفروض على القطاع كان سببا في دهشة (إسرائيل) من المقاومة ومن قدرتها على تطوير نفسها وعدتها وعتادها وعناصرها الذين تصدوا ببسالة للذود عن حمى الوطن والمواطنين خلال كل عدوان غادر:. وشدّدت على أن فلسطين كلها "ستبقى أرضًا فلسطينية عربية وهي ملك الشعب الفلسطيني، وستظل القدس نبض فلسطين وعاصمتها الأبدية ولن نتنازل عنها"، وجهة التحية إلى "غزة وأهلها وشعبها ومقاومتها على طريق تحرير القدس والأقصى".