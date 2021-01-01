صور: هندسة المتفجرات تُحيّد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح

رفح/سما/

حيّدت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة في غزة، بالتعاون مع مؤسسة (UNMAS) الدولية، خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة،.

وبحسب موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، فإنّ القنبلة من نوع "GBU39"، عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر آيار/مايو من العام الماضي 2021.



ودعت شرطة المتفجرات، المواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

كما حثّت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم "100".