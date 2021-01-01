  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور: هندسة المتفجرات تُحيّد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح

الأحد 11 سبتمبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: هندسة المتفجرات تُحيّد خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال في رفح



رفح/سما/

حيّدت إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة في غزة، بالتعاون مع مؤسسة (UNMAS) الدولية، خطر قنبلة من مخلفات الاحتلال بعد استخراجها من منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة،.

وبحسب موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، فإنّ القنبلة من نوع "GBU39"، عُثر عليها في منزل أحد المواطنين بمحافظة رفح، استهدفه الاحتلال خلال العدوان على غزة في شهر آيار/مايو من العام الماضي 2021.


ودعت شرطة المتفجرات، المواطنين للتعامل بحذر مع الأماكن التي تعرضت للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعدم العبث بأيّ من المخلفات؛ لخطرها على حياتهم.

كما حثّت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أية أجسام من مخلفات الاحتلال، وذلك عبر الاتصال على الرقم "100".

#هندسة المتفجرات #رفح
33333
33
3

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

لهذا السبب .. مقربون من عودة يطالبونه بالاستقالة

أسعار صرف العملات

استطلاع: نتنياهو والمعسكر المناوئ لا يشكلان حكومة

الأخبار الرئيسية

palintifada

صحيفة عبرية: "هدوء ما قبل العاصفة".. الانتفاضة الفلسطينية الثالثة على الأبواب

هنية في صحن “الكرملين”وسط نكايات سياسية وإقليمية وروسيا تناكف إسرائيل وبايدن

"جمعية يهودية" ترفع دعوى للقضاء الالماني ضد "لابيد" و"غانتس"

2e08ac3b04b725a1293a76e2e0e4ca45

حكم قضائي إسرائيلي استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية