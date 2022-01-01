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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

الأحد 11 سبتمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلة والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الإثنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (70) من كشف المسافرين رقم (2022/32)، إضافة إلى الحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/35).

وطالبت من المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

#معبر رفح #كشف سفر معبر رفح

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