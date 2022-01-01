برعاية Ooredoo.. انطلاق الموسم الكروي للعام 2022-2023

رام الله / سما /

يطلق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الموسم الكروي الجديد للعام 2022 – 2023، وذلك بإطلاق دوري المحترفين في الضفة الغربية ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة برعاية شركة Ooredoo.

وفي هذا السياق عبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب عن سعادته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه كرة القدم الفلسطينية، شاكرًا شركة Ooredoo على دورها في دعم قطاع الرياضة في فلسطين، ومؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع الذي يشكل حاضنة هامة للشباب الفلسطيني في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، ورفع اسم فلسطين عاليًا في المحافل الرياضية المختلفة حول العالم.

من جانبه أعرب الدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين عن فخره برعاية كرة القدم الفلسطينية والتي هي جزء لا يتجزأ من دور الشركة في تعزيز دور الشباب الفلسطيني وتنمية مهاراته معبراً عن ايمان الشركة بدعم الرياضة على وجه التحديد لما لها من دور فعال في بناء شباب يتمتع بالعزيمة والإرادة.

تأتي هذه الرعاية استكمالاً لسبع سنوات من الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد و Ooredoo والتي من خلالها التمس الجمهور الرياضي نقلة نوعية في كرة القدم بقيادة رئيس الإتحاد الفلسطيني الفريق جبريل الرجوب والذي عمل بكل جهد على تطوير الأداء الفني والإداري للاتحاد وادارة القطاع الرياضي. هذا وتعد رعاية Ooredoo هي الرعاية الأكبر المقدمة من القطاع الخاص لدعم الرياضة الفلسطينية، وتحظى شركة Ooredoo برعاية دوري المحترفين في الضفة ودوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، ورعاية المنتخب النسوي، بالإضافة لنصف نهائي ونهائي كأس أبو عمار للموسم السابع.