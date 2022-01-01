سيجارة تؤخر طائرة عن الإقلاع 4 ساعات

وكالات / سما /

كان الركاب المسافرون من أستراليا إلى بالي يشعرون بـ الغضب الشديد وذلك بعد أن أشعل رجل سيجارة على متن الرحلة التي تأخرت بالفعل ، مما أدى إلى مزيد من الفوضى.

بدأ الرجل في التدخين بعد صعوده إلى الطائرة التي تأخرت عن موعد رحيلها من ملبورن ، مما أجبر الإقلاع على التأخير أكثر بعد أن قرر ملء الطائرة بالدخان المنبعث من السيجارة المشتعلة.

وفي مقطع الفيديو على تيك توك TikTok ، شوهد الرجل وهو يرافقه من رحلة "جيت ستار" من قبل الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لسبب غير معروف ، اعتقد أنه لا بأس من إشعال دخان على الرغم من ظهور علامات 'ممنوع التدخين' في الطائرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت الطائرة قد وقفت بالفعل في وضع الخمول على مدرج المطار في انتظار الإقلاع لأكثر من 4 ساعات.

تسببت أفعاله في مزيد من التأخير في الرحلة ، الأمر الذي جعل الكثير من الناس غير سعداء عندما استداروا وهم ينظرون إلى الرجل أثناء اصطحابه من الطائرة.

كان مستخدمو تيك توك TikTok غاضبين بنفس القدر للركاب الموجودين على متن الطائرة لأنهم وصفوا الرجل بأنه 'أداة' لأفعاله.

قال أحد المستخدمين: "يمكن لبعضنا نحن المدخنون السابقون القدامى أن يتذكروا متى كان الجزء الخلفي من الطائرة عبارة عن منطقة للمدخنين. لم يزعج أحدا أبدا".