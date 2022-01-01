  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سيجارة تؤخر طائرة عن الإقلاع 4 ساعات

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيجارة تؤخر طائرة عن الإقلاع 4 ساعات



وكالات / سما /

كان الركاب المسافرون من أستراليا إلى بالي يشعرون بـ الغضب الشديد وذلك بعد أن أشعل رجل سيجارة على متن الرحلة التي تأخرت بالفعل ، مما أدى إلى مزيد من الفوضى.

بدأ الرجل في التدخين بعد صعوده إلى الطائرة التي تأخرت عن موعد رحيلها من ملبورن ، مما أجبر الإقلاع على التأخير أكثر بعد أن قرر ملء الطائرة بالدخان المنبعث من السيجارة المشتعلة.

وفي مقطع الفيديو على تيك توك TikTok ، شوهد الرجل وهو يرافقه من رحلة "جيت ستار" من قبل الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لسبب غير معروف ، اعتقد أنه لا بأس من إشعال دخان على الرغم من ظهور علامات 'ممنوع التدخين' في الطائرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت الطائرة قد وقفت بالفعل في وضع الخمول على مدرج المطار في انتظار الإقلاع لأكثر من 4 ساعات.

تسببت أفعاله في مزيد من التأخير في الرحلة ، الأمر الذي جعل الكثير من الناس غير سعداء عندما استداروا وهم ينظرون إلى الرجل أثناء اصطحابه من الطائرة.

كان مستخدمو تيك توك  TikTok غاضبين بنفس القدر للركاب  الموجودين على متن الطائرة لأنهم وصفوا الرجل بأنه 'أداة' لأفعاله.

قال أحد المستخدمين: "يمكن لبعضنا نحن المدخنون السابقون القدامى أن يتذكروا متى كان الجزء الخلفي من الطائرة عبارة عن منطقة للمدخنين. لم يزعج أحدا أبدا".

#سيجارة #طائرة #الإقلاع #الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"جمعية يهودية" ترفع دعوى للقضاء الالماني ضد "لابيد" و"غانتس"

2e08ac3b04b725a1293a76e2e0e4ca45

حكم قضائي إسرائيلي استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

69603-1662878974

اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

لهذا السبب .. "هآرتس": إسرائيل طلبت من قطر الضغط على الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية