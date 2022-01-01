مسرحية "يوم يوم" تحصل على جائزة الجمهور لأفضل مسرحية

وكالات / سما /

من أهم الجوائز التي تحصل عليها الأعمال الفنية، هي جائزة أفضل مسرحية من قبل الجمهور، وهي الجائزة التي تدل على أن هذا العمل الفني سيكون له أكثر رواج في المستقبل، وفي مهرجان مسرحيد 2022، حصلت مسرحية "يوم، يوم" من انتاج مسرح "المدائن" في مجد الكروم.

المسرحية فكرة: ميلاد غالب قنيبي، معالجة واعداد نص: أديب صفدي، إخراج: أديب صفدي، تمثيل: ناريمان أيوب، ميلاد غالب قنيبي، مساعدة مخرج: عواطف قدورة/ مصري.

صباح أحد الأيام في حياة زوجين شابين، واتي تكون فيه الزوجة حامل في شهرها الأخير، يتحول هذا الصباح من صباح عادي إلى صباح كارثي. سبب الكارثة هو ضياع مفتاح سيارة الزوج، وأيضا نسيان الزوج لذكرى زواجهم.

البحث عن مفتاح السيارة فتح القصص القديمة، وفتح قلب الزوجة التي لم تعد تستطع السكوت أكثر. ليبدأ تبادل الاتهامات بين الزوجين ومن منهم المحق… الغضب والصراخ يؤدي إلى مخاض الزوجة. تتأخر سيّارة الإسعاف، التي ستنقل الزوجة لتلد في المستشفى، ماذا يفعل الزوج بهذه الحالة؟ وأمور كثيرة مثيرة ومشوّقة جعلت من الجمهور يتهافت على العرض، ويخرج منه منتشي من المتعة والإثارة.