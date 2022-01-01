  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لابيد : قواتنا تعمل بحزم في الضفة لمنع تنفيذ هجمات

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد : قواتنا تعمل بحزم في الضفة لمنع تنفيذ هجمات



القدس المحتلة / سما /

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إنه قواته تعمل بحزم في الضفة الغربية وخاصة جنين ونابلس لمنع تنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وأشار لابيد في تصريحات له بمستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أنه أجرى مؤخرًا محادثات مع الجيش الإسرائيلي والشاباك حول التوتر السائد في الضفة الغربية وخاصة شمالها.

وبشأن الاتفاق النووي، لفت لابيد في تصريحات أوردها مكتبه باللغتين العبرية والعربية، للإعلان الأوروبي وموقف دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفها الحازم من الملف، مشيرًا إلى أنه أجرى على مدار الأشهر الأخيرة حوارًا هادئًا ومكثفًا مع تلك الدول، وتم تقديم معلومات استخباراتية حول الأنشطة التي تقوم بها إيران في منشآتها النووية. 

وأشار إلى أنه سيتوجه اليوم إلى ألمانيا للقاء المستشار أولاف شولتز بهدف تنسيق المواقف من البرنامج النووي الإيراني والاتفاق على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني.

وقال: بتعاون مع رئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس، إسرائيل تقوم بحملة دبلوماسية ناجحة لصد الاتفاق النووي ولمنع رفع العقوبات عن إيران، وهذا العمل لم ينته بعد والطريق لا يزال طويلاً ولكن هناك مؤشرات إيجابية. 

وأضاف: "في موازاة ذلك، إسرائيل تعمل من أجل منع إيران من إقامة قواعد "إرهابية" في كل أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا". كما قال.

وأكد على أن إسرائيل لن تسمح باستخدام سوريا كممر لنقل الأسلحة إلى تنظيمات "إرهابية"، ولن تسمح بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد لميليشيات على حدودنا الشمالية. وفق وصفه.

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

"جمعية يهودية" ترفع دعوى للقضاء الالماني ضد "لابيد" و"غانتس"

2e08ac3b04b725a1293a76e2e0e4ca45

حكم قضائي إسرائيلي استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

69603-1662878974

اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

لهذا السبب .. "هآرتس": إسرائيل طلبت من قطر الضغط على الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية