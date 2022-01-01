  1. الرئيسية
  2. الصحة

بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!



وكالات / سما /

منذ بدء وباء كورونا أرهقت فحوصات PCR كاهل كل من أراد التأكد من إصابته بالفيروس، من ناحية سعرها المرتفع وتأخر صدور النتيجة أحياناً والتي تحتاج بين 4 إلى 6 ساعات، بينما الفحوصات المنزلية لم تكن دقيقة بشكل كاف.

لكن لحل تلك المعضلة، توصل باحثون إلى اكتشاف تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه معرفة إصابتك بالفيروس من خلال صوتك وذلك بشكل أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية.

عبر السعال والتنفس
ويطلب تطبيق myCOPD من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة ثلاث مرات، للتأكد وإصدار النتيجة بعد ذلك.

 

كما حددت الاختبارات بشكل صحيح الحالات الإيجابية بنسبة 89 في المائة، والحالات السلبية 83 في المائة في أقل من دقيقة، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية..

بدورها، قالت الباحثة وفاء الجباوي من جامعة ماستريخت بهولندا إنه "يمكن تقديم الاختبارات بدون تكلفة وهي سهلة التفسير" وأوضحت أنه "يمكن استخدامها عند نقاط الدخول للتجمعات الكبيرة، مما يتيح الفحص السريع".

كما أشارت إلى أن اختبارات كورونا الذاتية (lateral flow) أخطأت بـ 44 حالة إيجابية من أصل 100، في حين أن التطبيق لم يخطئ سوى بـ 11 حالة.

دقة عالية

لكن التطبيق قد يشخص خطأ 17 من كل 100 شخص غير مصاب، مقارنة بواحد من كل 100 شخص للفحص الذاتي.

ويستخدم التطبيق بيانات من جامعة كامبريدج، والتي جمعت 893 عينة صوتية من 4352 مشاركاً بما في ذلك 308 مرضى بكورونا.

تحليل الأصوات

كما استخدمت الدراسة تقنية تحليل الصوت، Mel Spectrogram لتمييز أصوات مرضى كوفيد من غير المصابين، حيث قام الفريق ببناء نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية التي تحاكي كيفية عمل الدماغ البشري.

فيما تم تقديم البحث في مؤتمر جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية.

يشار إلى أن فيروس كورونا يؤثر عادة على الجهاز التنفسي العلوي والحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص.

#الصوت #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

العمل بغزة توضح الأسباب وراء رفضها لتصاريح المشغل

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا

خبير: العالم قد يصحو على كارثة مروعة تقضي على الأخضر واليابس

صحيفة بريطانية: إنذار بوتين أعاد الأوروبيين إلى رشدهم

هآرتس: "إسرائيل" سعت لإطفاء النار في الضفة لكنها أشعلتها

النائب الأردني عطية يعلن عن إجراءات جديدة على جسر الملك حسين

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

هنية في صحن “الكرملين”وسط نكايات سياسية وإقليمية وروسيا تناكف إسرائيل وبايدن

"جمعية يهودية" ترفع دعوى للقضاء الالماني ضد "لابيد" و"غانتس"

2e08ac3b04b725a1293a76e2e0e4ca45

حكم قضائي إسرائيلي استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

اسرائيل : نتلقى عشرات الانذارت بتنفيذ عمليات انطلاقا من الضفة

69603-1662878974

اعتقال فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية