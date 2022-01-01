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صورة: اقتصاد غزّة تنشر القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: اقتصاد غزّة تنشر القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك



غزة/ سما /

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، اليوم الأحد، القائمة الاسترشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك، خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيانٍ صدر عنها: "هناك انخفاض في أسعار بعض السلع والمواد التموينية بنسبة تصل من 10-14%"، داعيةً التجار وأصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالأسعار.

وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن أيّ تاجر يقوم برفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو من خلال تطبيق بلاغ اقتصادي.

وأشارت إلى أنّ كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مُوضحةً أنّ القائمة سيعمل بها حتى نهاية شهر سبتمبر 2022.

وشدّدت الوزارة على أنّ طواقم حماية المستهلك تراقب الأسواق عن كثب ولن تسمح بالمطلق التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

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