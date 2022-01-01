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جنين : تشييع جثمان الشهيد حمد أبو جلدة

الأحد 11 سبتمبر 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين : تشييع جثمان الشهيد حمد أبو جلدة



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد حمد ابو جلدة من مخيم جنين الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين قبل عدة ايام.


وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي إلى منزل عائلته، ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمانه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة شهداء مخيم جنين.

وردّد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وبضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وكان ابو جلدة 42 عاما يعالج في مشافي جنين وخضع لعدة عمليات جراحية ويرقد في قسم العناية المركزة فاقدا للوعي.

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