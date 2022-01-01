انتصار ثمين للأمل .. وتعادل البريج مع الحوانين في دوري الأولى

غزة / سما /

حقق فريق الأمل فوزاً ثميناً على حساب ضيفه الجلاء (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثنائية الأمل، محمد السطري (39)، ومحمد الغول (73).

وبهذا الفوز حصد الأمل أول 3 نقاط في بطولة الدوري، فيما فشل الجلاء بالحصول على أي نقطة.

خدمات البريج (2) _ بيت حانون الأهلي (2)

وتعادل بيت حانون الأهلي مع مضيفه خدمات البريج (2/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وسجل أهداف البريج، بهاء الدعالسة (24) وأحمد الكرنز (45+3)، بينما سجل أهداف "الحوانين"، إبراهيم الترامسي (51)، ويوسف مصلح (59).

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على أول نقطة في الدوري.