باريس سان جيرمان يعزز صدارته بفوز صعب على بريست

وكالات / سما /

حقق باريس سان جيرمان انتصاراً صعباً على ضيفه ستاد بريست بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لسلم الترتيب بهذا الانتصار، ونجح الفريق في تحقيقه انتصاره السادس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، دون أن يتلقى أي هزيمة.

وعانى باريس سان جيرمان خلال النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء، حيث لم ينجح ثلاثي خط الهجوم في اختراق حصون ستاد بريست، رغم أنه الفريق الأكثر استقبالاً للأهداف في البطولة.

وبعد انقضاء أول نصف ساعة، تمكن البرازيلي نيمار من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، وذلك بعد أن استلم تمريرة رائعة من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي وضعته بمواجهة حارس المرمى.