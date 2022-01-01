أنباء عن تأجيل جولة أخرى من الدوري الإنجليزي!

وكالات / سما /

ازدادت التوقعات بشأن تأجيل الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تم تأجيل الجولة السابعة هذا الأسبوع، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباريات الجولة السابعة خلال أيام السبت والأحد والاثنين إلى إشعارٍ آخر، وتم تعليق جميع الأنشطة الرياضية في إنجلترا احتراماً لوفاة الملكة الأطول حكماً في تاريخ بريطانيا.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أنه ربما لن يتم الاكتفاء بتأجيل الجولة السابعة فقط، فهناك إمكانية كبيرة أيضاً لتأجيل الجولة القادمة من بطولة البريميرليج.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن التأجيل المحتمل ليس بسبب الحداد على وفاة الملكة إليزابيث، وإنما لخوف السلطات الإنجليزية من الفوضى التي قد تخلقها الجماهير.

وأضاف التقرير أن القرار ما زال لم يتخذ بعد، لكن يتم دراسة تعليق الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر، بعد أن ظهرت بعض أعمال الشغب والفوضى خلال الأيام القليلة الماضية.