مدير بوروسيا دورتموند يوضح سبب بيع هالاند لـ مانشستر سيتي

وكالات / سما /

أوضح سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، سبب بيع الدولي النرويجي إيرلينج براوت هالاند، إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا انضم في الصيف الماضي إلى مان سيتي، قادمًا من أسود الفيستيفاليا، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني.

وقال كيل في تصريحات عبر صحيفة “بيلد” الألمانية: “بقدر ما كنا نقدر دائمًا هالاند والنجاح الذي حققه معنا، فقد أصبح في النهاية عبئًا علينا بالتأكيد، سواء في غرفة الملابس أو على النادي”.

وأكمل: “بشكل عام، بالنسبة للبيئة بأكملها، كان الفريق هو هالاند فقط”.

وواصل: “كان توقيت بيع إيرلينج مناسبًا لنا ولمانشستر سيتي، حقيقة أن 10 لاعبين مختلفين سجلوا أول 10 أهداف لنا هذا الموسم تثبت ذلك”.

النجم النرويجي كان قد سجل 86 هدفًا، في 89 مواجهة خاضها مع بوروسيا دورتموند، بكل المسابقات.

جدير بالذكر أن هالاند أحرز 12 هدفًا في 7 مباريات خاضها مع السيتيزنز، منذ بداية الموسم الحالي، في جميع المسابقات.