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تين هاج يرى بأن السيتي هو الخطر الوحيد على مانشستر يونايتد

الأحد 11 سبتمبر 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تين هاج يرى بأن السيتي هو الخطر الوحيد على مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أفاد موقع manchestereveningnews بأن المدرب الهولندي إيريك تين هاج كانت له تصريحات مثيرة وجهها للاعبي مانشستر يونايتد بعد الفوز الأخير على فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعثر المان يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الفائت بالخسارة أمام ريال سوسييداد، ولكنه كان قد حقق قبلها الفوز في 4 مباريات وآخرها أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في البريميرليج.

وذكرت مصادر مقربة من النادي بأن إيريك تين هاج أجرى محادثة ملهمة مع لاعبي اليونايتد بعد الفوز على أرسنال في اولد ترافورد.

ووفقاً لتقرير من ذا صن فإن كلمات مدرب أياكس السابق كانت: “هذا هو يونايتد الحقيقي، يجب أن نكون نحن في مقدمة الترتيب وليس أرسنال”.

واستطرد تين هاج : “الخطر والتهديد الحقيقي لنا في المنافسة هذا الموسم سيكون مانشستر سيتي، وإذا تعثروا ونجحنا في استغلال ذلك فنحن قادرين على الاستفادة من هذا الموقف”.

وكانت بداية مانشستر يونايتد للموسم سيئة للغاية بخسارتين جلعتا الشكوك تدب في أوساط نادي الشياطين الحُمر، ولكن بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري الإنجليزي فإن النبرة عادت متفائلة للغاية داخل النادي.

#تين هاج #مانشستر يونايتد #مانشستر سيتي

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