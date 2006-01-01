فيديو.. برشلونة يعود بفوز عريض من ميدان قادش

وكالات / سما /

عاد برشلونة بفوز عريض من ميدان قادش، لينجح في كسر العقدة ويحقق الانتصار الأول على قادش منذ عام 2006، بفضل النتيجة العريضة التي حققها رجال تشافي هيرنانديز، بالفوز برباعية دون رد.

ونزل البارسا ضيفاً ثقيلاً على قادش في ملعب رامون دي كارانزا لخوض لقاء الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، الذي يحمل لقبه الغريم التقليدي، ريال مدريد.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد الفرص من جانب البارسا الذي لم يحالفه التوفيق في تسديدة رافينيا التي ضربت القائم.

وفي الدقيقة 55 وقع فرينكي دي يونج على الهدف الأول، قبل أن يضيف البديل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في ظرف عشر دقائق، لتتوقف المباراة في الدقيقة 82 لعلاج حالة صحية طارئة لأحد مشجعي قادش.