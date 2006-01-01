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فيديو.. برشلونة يعود بفوز عريض من ميدان قادش

الأحد 11 سبتمبر 2022 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يعود بفوز عريض من ميدان قادش



وكالات / سما /

عاد برشلونة بفوز عريض من ميدان قادش، لينجح في كسر العقدة ويحقق الانتصار الأول على قادش منذ عام 2006، بفضل النتيجة العريضة التي حققها رجال تشافي هيرنانديز، بالفوز برباعية دون رد.

ونزل البارسا ضيفاً ثقيلاً على قادش في ملعب رامون دي كارانزا لخوض لقاء الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، الذي يحمل لقبه الغريم التقليدي، ريال مدريد.

انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بين الفريقين، رغم تعدد الفرص من جانب البارسا الذي لم يحالفه التوفيق في تسديدة رافينيا التي ضربت القائم.

وفي الدقيقة 55 وقع فرينكي دي يونج على الهدف الأول، قبل أن يضيف البديل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في ظرف عشر دقائق، لتتوقف المباراة في الدقيقة 82 لعلاج حالة صحية طارئة لأحد مشجعي قادش.

وتوقفت المباراة طويلاً، قبل أن يستأنفها الحكم ديل سيرو جراندي، وينجح برشلونة في تسجيل الثالث عبر أنسو فاتي في الدقيقة 86، قبل أن يختتم الفرنسي عثمان ديمبلي الرباعية بهدف في الوقت المبدد.

فوز يرفع برشلونة للنقطة 13 في صدارة الترتيب مؤقتاً، بينما يبقى قادش في ذيل الجدول بدون نقاط.

#برشلونة #قادش #الدوري الاسباني

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