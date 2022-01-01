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الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على 3 شاحنات في أريحا

الأحد 11 سبتمبر 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقاول بناء واستولت على 3 شاحنات أثناء عملها في قرية الديوك التحتا شمال غرب أريحا.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان في أريحا والأغوار محمد غروف ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة إسطيح بقرية الديوك التحتا واعتقلت محمد ظاهر، واستولت على شاحنتي نقل اسمنت أثناء عملها في أحد الأبنية، بعد إجبار أصحابها على سكب الاسمنت على الأرض، كما استولت على شاحنة نقل للبناء.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تستهدف منطقة اسطيح منذ عدة أعوام، بحجة إقامة حزام "أمني" يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين.

#الاحتلال

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